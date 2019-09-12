«Инженерные каникулы» пройдут в подмосковном технопарке «Кванториум»

Инженерные каникулы в формате международной школы пройдут на базе детского технопарка «Кванториум» в Королеве, рассказала министр образования региона Ольга Забралова. Ее слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 12 сентября.

«Формат инженерных каникул придумали педагоги технопарка, и он пользуется большой популярностью среди школьников. Программа (...) будет ориентирована на подготовку кадрового резерва для предприятий космической отрасли», — рассказала Забралова.

Министр отметила, что подмосковный Технологический университет выиграл грант на реализацию образовательного проекта, в рамках которого ребят познакомят с космонавтикой, промышленной робототехникой и промышленным дизайном.

По ее словам, подмосковные школьники смогут работать на уникальном современном оборудовании технопарка. Школа начнет свою работу уже этой осенью.

Ранее Забралова рассказала, что подмосковные технопарки пользуются большой популярностью у школьников.

В августе 2017 года губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил технопарк «Кванториум», и оценил разработки юных конструкторов.