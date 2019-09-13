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Вскрылись махинации с миллиардными накоплениями россиян

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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после масштабной аферы с пенсионными накоплениями полумиллиона россиян, предполагаемый ущерб от которой оценивается в миллиарды рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По данным издания, расследование ведется по статье о покушении на мошенничество в отношении неустановленных пока лиц. Следователи из московского управления СКР подозревают, что в 2017-2018 годах злоумышленники перевели пенсионные накопления 500 тысяч россиян без их ведома из Пенсионного фонда России (ПФР) в негосударственные (НПФ) «ВТБ Пенсионный фонд», «Согласие», «Социум» и «Газфонд ПН». Заявления граждан о переводе средств были сфальсифицированы, также как подписи и печати нотариусов, которые завизировали эти документы.

В причастности к мошенничеству подозревают агентов, оказывавших услуги НПФ.

12 сентября сообщалось, что Центробанк России предложил запретить досрочные переводы пенсионных накоплений граждан между негосударственными пенсионными фондами (НПФ) и в Пенсионный фонд России, при которых они теряют инвестиционный доход. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнил, что люди теряют «кучу денег» при таких переводах. По его словам, переводы накоплений предлагается заморозить минимум на три года.

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