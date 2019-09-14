Трамп заявил о ликвидации сына Усамы бен Ладена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын бывшего «террориста номер один» Усамы бен Ладена Хамза был убит в результате американской спецоперации. Об этом сообщает Fox News.

По его словам, высокопоставленный член террористической организации «Аль-Каида» (запрещена в России) был ликвидирован в результате антитеррористической операции в Афганистане и Пакистане. Трамп добавил, что Хамза бен Ладен отвечал за планирование и работу с разными террористическими группировками.

«Потеря Хамзы бен Ладена не только лишит "Аль-Каиду" важных лидерских качеств и символической связи с его отцом, но и подорвет важные оперативные действия группировки», — говорится в заявлении.

О смерти Хамзы бен Ладена стало известно в июле 2019 года, но тогда американские власти не стали подтверждать эту информацию. Также не сообщалось, где и когда умер сын бен Ладена и имеют ли к этому отношение спецслужбы США.

Усама бен Ладен — лидер террористической организации «Аль-Каида», находился в списке самых разыскиваемых террористов ФБР с 1998 года. Он был уничтожен в результате операции американского спецназа в ночь на 2 мая 2011 года на вилле в пакистанском Абботабаде. Его тело было захоронено в море. Американская разведка предполагала, что после смерти отца Хамза готовится к руководящей роли в группировке.