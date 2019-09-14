В Крыму предложили Зеленскому провести референдум

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует узаконить государственные границы своей страны без Крыма и Донбасса. Таким мнением поделился глава крымского парламента Владимир Константинов, передает в субботу, 14 сентября, РИА Новости.

По его словам, украинской власти пора признать, что как полуостров, так и районы Донецкой и Луганской областей, на территории которых «убили людей», вернуть невозможно.

«Крым пора им забыть. Донбасс — это уже особая территория, которую тоже им пора забыть. Поэтому им стоит провести референдум и узаконить нынешние реальные границы Украины», — заявил Константинов.

Собеседник агентства подчеркнул, что при этом Киев должен гарантировать соблюдение прав русскоязычного населения и национальных меньшинств.

13 сентября член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков сказал, что Украина может снова оказаться в одном государстве с Крымом, если войдет в состав России. Он подчеркнул, что прочие заявления Киева о «возвращении» полуострова — сказки.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума, на котором большинство жителей поддержали эту идею. Киев и страны Запада считают, что Россия оккупировала территорию полуострова.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость от Киева после смены центральной власти.

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