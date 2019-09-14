Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия в вопросе поставок зенитных ракетных комплексов С-400 продемонстрировала искренний подход. Его слова приводит телеканал NTV.

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«Мы должны были сделать этот шаг ради мира в регионе. Комплексы будут установлены не позднее апреля. Мы предпринимаем очень важные шаги в оборонной промышленности», — сообщил турецкий лидер. Он добавил, что российская сторона согласилась ускорить сроки поставок.

22 июля глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в стране к началу 2020 года. Министр отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.

Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Дональд Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

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