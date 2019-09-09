США пригрозили Турции санкциями из-за России

США могут ввести санкции против Турции из-за приобретения российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал американский министр финансов Стивен Мнучин, передает Reuters.

«Мы это изучаем. Я не буду комментировать конкретные решения, но мы это изучаем», — сказал министр.

Вашингтон напомнил об угрозе ограничительных мер в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций» (CAATSA). Согласно этому документу, на покупателей российского вооружения Штаты могут наложить односторонние санкции.

Ранее сенатор Линдси Грэм заявлял, что США откажутся от санкций против Турции, если страна не будет вводить в строй С-400. Он отметил, что по просьбе президента Дональда Трампа позвонил и рассказал об этом условии главе турецкого МИД Мевлюту Чавушоглу.

22 июля Чавушоглу заявил, что С-400 заработают в Турции к началу 2020 года. Министр отметил, что российские системы противовоздушной обороны работают лучше, чем американские Patriot («Пэтриот»). Он вновь подчеркнул, что С-400 предназначены для защиты страны от нападения с воздуха.

Поставки российских систем в Турцию начались в июле. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и американские истребители пятого поколения F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты. В связи с этим сенат США запретил продавать Турции F-35. Дональд Трамп заявлял, что решение о введении дополнительных санкций пока не принято.

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