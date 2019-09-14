Богомолов согласился стать «первой леди» в случае президентства Собчак

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов приняли участие в «Вечернем Урганте». Ведущий шоу Иван Ургант «властью, данной ему директором дирекции развлекательного вещания Первого канала Юрием Аксютой», организовал молодоженам шуточное бракосочетание и обмен клятвами, назвав эту рубрику «Давай поженимся!»

Ургант выступил в качестве регистратора брака. Он спросил у Собчак, готова ли она взять в мужья Богомолова, «даже если он перестанет быть художественным руководителем Театра на Малой Бронной». После утвердительного ответа ведущей он обратился с режиссеру: «Готовы ли вы в случае, если Ксения Анатольевна станет президентом Российской Федерации, стать первой леди этой страны?» Богомолов ответил положительно.

В финале церемонии Собчак и Богомолов обменялись книгами друг друга. «В знак любви и радости прошу вас: "Немедленно покиньте студию", идите на свое бракосочетание», — пошутил Ургант.

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Собчак и Богомолов узаконили отношения в пятницу, 13 сентября. В Грибоедовский ЗАГС Москвы они прибыли на черном катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». После росписи молодожены отправились в храм Вознесения Господня у Никитских ворот, где обвенчались.

На свадьбу журналистки и режиссера, по информации СМИ, были приглашены около 300 гостей, среди которых множество именитых персон. Свадебный танец жених и невеста исполнили под живое выступление Филиппа Киркорова. Также во время торжества невеста в черном корсете и с красной подвязкой на ноге откровенно станцевала под песню «Войди в меня, войди в мои сны».

Для обоих молодоженов этот брак стал вторым. Богомолов ранее был женат на актрисе Дарье Мороз, а Собчак была замужем за актером Максимом Виторганом. И у Собчак, и у Богомолова есть дети от предыдущих браков.

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