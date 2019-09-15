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Подсчитана разница в зарплатах голливудских актеров и актрис

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Заработная плата голливудских актеров оказалась больше, чем у актрис. Об этом со ссылкой на исследователей из университетов Хаддерсфилда, Висконсина и Ланкастера сообщает The Guardian.

Экономисты подсчитали, что в среднем разница в зарплате составляет около 1,1 миллиона долларов за один фильм. К такому выводу эксперты пришли, проанализировав данные о доходах 246 мужчин и женщин, которые снялись в 1343 фильмах в период с 1980 по 2015 год. Анализ основывался на нескольких источниках, в том числе IMDb (Internet Movie Database) и Box Office Mojo.

Для вычисления исследователи использовали ряд переменных — предыдущие успехи актеров, наличие наград и популярность в социальных сетях. По словам экономистов, разница в заработке относительно стабильна. К примеру, показатели 2015 года примерно такие же, как в 1980-м.

Разница в зарплате, как отмечается, может зависеть от жанра фильма или возраста актера. К примеру, актеры экшн-фильмов получают на 1,8 миллиона долларов больше, чем актрисы, а мужчины, которые достигают 50-летнего возраста, могут получать больше на четыре миллиона долларов за фильм.

Голливудские звезды несколько лет пытаются привлечь внимание к неравным заработкам за одинаково выполненную работу. Так, недавно скандал был вызван обнародованием зарплат актеров фильма «Афера по-американски». Кристиан Бэйл и Брэдли Купер получили по 2,5 миллиона долларов и девять процентов от сборов, проведя на съемочной площадке по 45 дней. Актриса Эми Адамс провела столько же времени, но получила 1,25 миллиона долларов и семь процентов от сборов.

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