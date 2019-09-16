Россия не увидела улучшение отношений с Украиной

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова не уверена в появлении позитивных шагов в отношениях с Украиной. Такое заявление дипломат сделала в интервью каналу «Расстрига».

«Я не уверена, что наметились позитивные сдвиги», — сказала дипломат. При этом она добавила, что конкретный шаг по обмену пленными таковым назвать можно. По словам Захаровой, он продемонстрировал, что «при наличии политической воли можно преодолевать даже самые непреодолимые проблемы».

Отмечается, что позитива после назначения нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко в Москве не увидели. «У меня большие вопросы, на что он ориентирован», — отметила Захарова. Она добавила, что по риторике «осталось все то же самое».

Обмен заключенными между РФ и Украиной состоялся 7 сентября. Самолет специального летного отряда «Россия» с россиянами на борту приземлился в Москве. Примерно в то же время в аэропорту Борисполь совершил посадку самолет с украинскими заключенными. Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

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