В России подготовят первых технических модераторов

Первый в России образовательный интенсив по технической модерации запустят на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Это соответствует целям нацпроекта по повышению производительности труда. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

В рамках интенсива будут готовить специалистов по профессиональной коммуникации для высокотехнологичных и производственных компаний. В ведомстве отметили, что в настоящее время наблюдается большой дефицит таких специалистов.

Курс рассчитан на руководителей проектных групп, подразделений и служб от высокотехнологичных и производственных компаний, занятых проектной деятельностью и деятельностью, связанной с внедрением новых технологий. Программа рассчитана на 3-4 месяца.

К процессу собираются привлекать экспертов из высокотехнологичных компаний Санкт-Петербурга, обладающих компетенциями в области модерации и применяющих их в работе на крупных технических совещаниях и конференциях.

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