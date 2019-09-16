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Москвич потратил 200 рублей и стал мультимиллионером

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Житель Москвы купил лотерейный билет за 200 рублей и стал мультимиллионером. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» 16 сентября.

Результаты лотереи «Гослото "4 из 20"» объявили в воскресенье, 15 сентября. Победитель правильно угадал все числа выигрышной комбинации: в первом поле — 9, 7, 2, 14 и во втором — 17, 3, 14 и 7. Счастливый лотерейный билет принес игроку 286,1 миллиона рублей.

Эта вторая по величине победа в лотерею среди москвичей. Предыдущий рекордный выигрыш зафиксирован в мае 2017 года. Тогда игрок выиграл в «Гослото "4 из 20"» 300 миллионов рублей.

Имя текущего победителя пока неизвестно. Он должен обратиться за денежным призом в лотерейный центр в Москве.

В августе сообщалось, что житель Калининграда приобрел лотерейный билет за 40 рублей и выиграл более 3,5 миллиона рублей. Россиянину удалось угадать все числа в первом поле: 3, 32, 2, 22, 33.

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