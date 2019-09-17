Находчивость помогла рыболову в зубах крокодила

В индийском штате Одиша (Орисса) на рыболова напал гребнистый крокодил. Об этом сообщает издание Hindustan Times.

Рептилия длиной 2,5 метра бросилась на 58-летнего мужчину, когда тот удил рыбу в реке возле деревни. Рыболова спасла быстрая реакция. Он подобрал удочку и ткнул крокодила в глаз. После этого хищник отпустил его и скрылся в воде. Мужчина отделался незначительными ранами на правой руке.

Гребнистый крокодил считается одним из крупнейших хищников на планете. Самцы этого вида достигают семи метров в длину и могут весить до двух тонн. Они встречаются на восточных берегах Индии, во многих странах Юго-Восточной Азии, в Папуа — Новой Гвинее и на севере Австралии.

В 2018 году сообщалось, что в индийском штате Одиша две женщины пришли на помощь рыбаку, которого схватил крокодил. Они услышали его крики и закидали хищника камнями.

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