Глава UFC последовал примеру Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Дастин Порье рассказал о пожертвованиях своего недавнего соперника россиянина Хабиба Нурмагомедова и главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйны Уайта. Об этом сообщает MMA Junkie.

По словам Порье, Нурмагомедов перевел его фонду The Good Fight Foundation 100 тысяч долларов. Также его примеру последовал и Уайт. Деньги Порье направит на благотворительность: средства пойдут на восстановление водоснабжения в одном их приютов в Уганде и на обустройство колодцев.

14 сентября фонд публично поблагодарил Нурмагомедова за пожертвование. Россиянин продал на аукционе майку, которую ему подарил Порье после их поединка на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

7 сентября Нурмагомедов одолел Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Россиянин записал на свой счет 28-ю победу подряд. По данному показателю он опередил другого отечественного бойца — Федора Емельяненко. Нурмагомедов занимает вторую строчку в рейтинге бойцов UFC без учета весовых категорий. Нам первом месте находится американец Джон Джонс.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!