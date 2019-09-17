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Женщина вывихнула челюсть от хохота

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В китайском городе Гуанчжоу, провинция Гуандун, пассажирка поезда захохотала с такой силой, что вывихнула челюсть. Об этом сообщает сайт Live Science.

В результате травмы женщина не могла закрыть рот и внятно говорить. На помощь пострадавшей пришел Ло Вэньшэн — врач одной из городских клиник, который ехал в том же поезде. «Сначала я подумал, что у нее инсульт», — рассказывает он. Разобравшись, что дело в вывихе, врач рекомендовал обратиться в больницу.

Вэньшэн объяснил, что не является экспертом в этой области, но соседи по вагону продолжали настаивать. В итоге он поддался на уговоры и с третьей попытки вправил вывихнутую челюсть. После этого врач снова посоветовал пострадавшей съездить в больницу.

Спутник женщины рассказал, что ранее она вывихнула челюсть во время рвоты. Это могло повысить риск повторных вывихов.

В 2017 году сообщалось, что жительница Великобритании Моник Джеффри повредила позвонок во время смеха. Пять лет назад она получила аналогичную травму при чихании.

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