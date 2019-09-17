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С портящими воздух в самолете пассажирами решили бороться

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Африканский политик возмутилась тем, что зачастую пассажиры портят воздух в самолете, и предложила поменять питание на борту, чтобы исправить ситуацию. Об этом сообщает News.com.au.

Депутат из города Найроби, Кения, Лилиан Гого заявила, что неоднократно страдала из-за неприятного запаха, производимого другими пассажирами в полетах. «Есть путешественники, которые буквально раздражают своих попутчиков, издавая дурной запах. Мы часто игнорируем это, но когда такое происходит в самолетах, это ужасно», — отметила политик.

Чтобы решить проблему, Гого предложила членам экипажа выдавать пассажирам специальные препараты, содержащие бикарбонат натрия, после приема пищи. Кроме того, по ее мнению, следует убрать из самолетов еду, способствующую выделению газов, а также сократить потребление пассажирами алкоголя.

Депутат добавила, что портящие воздух туристы угрожают и безопасности перелетов. По словам Гого, она сталкивалась со случаями, когда путешественники приходили в бешенство из-за жуткого запаха и между пассажирами возникала драка.

В октябре 2018 года бортпроводники различных авиакомпаний предупредили об опасности, с которой могут столкнуться пассажиры, если захотят пройти по салону самолета босиком. По их мнению, в туалете и на полу авиалайнера всегда много микробов и грязи, поэтому необходимо надевать обувь.

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