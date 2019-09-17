Задержан подозреваемый в изнасиловании российского врача

Полиция задержала подозреваемого в изнасиловании врача, спешившей на вызов к пациенту в Кировском районе Саратова. Об этом во вторник, 17 сентября, со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По данным агентства, задержанный имеет несколько судимостей, в том числе за угрозу убийством. Представители регионального управления Следственного комитета факт задержания официально не подтвердили.

Ранее сообщалось, что вечером 16 сентября неизвестный изнасиловал направлявшуюся по вызову к пациенту врача. Мужчина предложил женщине помочь найти нужный адрес и, удостоверившись, что рядом никого нет, напал на нее и скрылся. Полиция возбудила уголовное дело об изнасиловании.

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