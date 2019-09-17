Спешившего к пациенту российского врача изнасиловали

В Саратове неизвестный изнасиловал врача, спешившую по вызову на дом к пациенту. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Инцидент произошел вечером 16 сентября. Женщина, работающая в одной из поликлиник, отправилась к больному в незнакомый район. Не сумев найти нужный адрес, врач обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине.

Тот предложил проводить женщину, но, оказавшись в безлюдном месте, напал на нее, изнасиловал, после чего сбежал.

Сейчас правоохранительные органы проводят мероприятия по поиску насильника. Также ведутся следственные действия, направленные на скорейшее установление всех обстоятельств произошедшего.

16 сентября сообщалось, что 32-летний мужчина похитил 13-летнюю школьницу в Москве и удерживал ее в квартире на юго-востоке города, избивая и насилуя жертву. Девочка вернулась домой через четыре дня после похищения. Подозреваемого задержали. Установлено, что он имеет судимость за разбой.

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