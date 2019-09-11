Оглашен приговор по вызвавшему массовые протесты делу об изнасиловании россиянки

Суд в Якутске приговорил к 14 годам заключения гражданина Киргизии за изнасилование местной жительницы. Преступление вызвало широкий общественный резонанс в республике, обернувшийся массовыми протестами против мигрантов.

По данным пресс-службы регионального управления Следственного комитета России (СКР), основной фигурант уголовного дела, похитивший девушку и надругавшийся над ней, был осужден на 14 лет колонии строгого режима. Еще двое мужчин, проходившихся по делу, получили четыре года и шесть лет колонии общего режима.

Они признаны виновными в похищении человека, изнасиловании, торговле людьми и незаконном лишении свободы, а также разбое.

Следствием установлено, что в начале марта 2019 года двое обвиняемых, работавших в автосервисе Якутска, отремонтировали автомобиль приятеля — уроженца Киргизии на сумму пять тысяч рублей. Но у того не оказалось денег, и он предложил расплатиться девушкой. Поздним вечером 16 марта 2019 года мигрант напал на шедшую по улице местную жительницу и насильно усадил ее в машину. Изнасиловав девушку, киргиз отвез ее приятелям в автосервис.

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Под утро, когда мужчины уснули, потерпевшая сбежала и обратилась в правоохранительные органы.

На следующий день после сообщения о преступлении несколько тысяч горожан вышли на улицы, протестуя против мигрантов. Перед людьми выступили мэр и глава республики, однако они не смогли успокоить собравшихся. Начались нападения на мигрантов, оскорбления и угрозы в их адрес. В сети стали рассылаться ксенофобские сообщения. Толпа в Якутске штурмовала мечеть.

Все это привело к тому, что мигранты перестали выходить на работу, а в республику прибыла делегация представителей посольства Киргизии.

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