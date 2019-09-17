Женщина выложила в сеть романтические фото с мужем и развелась

Британка Хлоя Бэйкер (Chloe Baker) заявила, что за счастливыми снимками с мужем, которые она выкладывала в Instagram, скрывалась полная горечи совместная жизнь. Ее слова приводит таблоид Mirror.

По словам 29-летней Бэйкер, она решила раскрыть правду, чтобы показать другим женщинам, что не стоит принимать за чистую монету все публикации в соцсетях. Женщина пояснила, что ее совместные фото с мужем были безупречны, однако на самом деле все было не так счастливо.

Бэйкер поехала с супругом на Ибицу и постоянно выкладывала фото их путешествия. «Я публиковала в режиме реального времени, поэтому я выкладывала все эти фотографии, на которых мы выглядели счастливыми, но весь отпуск был действительно печальным, мы почти не разговаривали», — призналась она.

Женщина уточнила, что через пять минут после съемки очередной романтической фотографии супруги заговорили о разводе. Бэйкер заметила, что картинки выглядят хорошо, но на деле за ними стоят страдания и слезы.

Сейчас блогер разводится с мужем, им удалось сохранить хорошие отношения несмотря на разрыв. «Мы создаем эту ложную реальность, мы думаем, что все проживают эту удивительную жизнь», — призналась она. Бэйкер заявила, что люди в сети боятся, что о них будут думать как о неудачниках: «Они не хотят, чтобы другие знали, что у них плохие времена, но все люди, которые, по их мнению, будут судить, переживают свои собственные трудности».

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