Блогер прорекламировал лекарство от геморроя и был поднят на смех

Пользователей соцсетей рассмешил пост блогера Кайла Боэна (Kyle Boen) из США, в котором он прорекламировал лекарство от геморроя. На публикацию американца обратил внимание пользователь Twitter под ником Shania Twain.

Боэн опубликовал в Instagram фото, на котором он стоит посреди горной реки с походным рюкзаком. В подписи к снимку он рассказал, что любит ходить в походы, однако у него было несколько случаев, когда друзья не могли составить ему компанию из-за того, что у них случалось обострение геморроя.

Блогер предложил всем, кто страдает от этой проблемы, купить рекламируемое им лекарство. «Эти таблетки легко упаковать в ваш рюкзак, чтобы они быстро облегчили ваше состояние. Не позволяйте геморрою помешать вашему большому приключению! Скорее выходите из дома и исследуйте мир!» — заключил Боэн.

Большинство пользователей позабавил пост блогера. Кроме того, они обратили внимание на то, что американец умолчал о том, сталкивался ли он сам с геморроем. «Он написал так, будто геморрой был только у его друзей, но не у него», — отметил юзер Geiv.

Некоторые заинтересовались тем, сколько бренд заплатил Боэну за рекламу. Часть юзеров признали, что в рекламе таблеток от геморроя нет ничего предосудительного, но слишком серьезный формат поста сделал его смешным. «Скорее всего, не он был автором публикации. Очень формальный язык», — написал пользователь Scscheller.

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