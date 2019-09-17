Отчим Кокорина проехался по журналисту

Отчим Александра Кокорина сбил журналиста, приехавшего встречать футболиста из колонии. Об этом сообщает РИА Новости.
Инцидент произошел у ворот исправительной колонии №4 в Белгородской области. Кирилл Логинов приехал встречать сына на внедорожнике. Репортеры окружили машину, и водитель резко сдал назад, проехав по ноге зазевавшегося журналиста.
Представителю СМИ пришлось вызывать скорую. Telegram-канал Mash уточняет, что сейчас Логинов общается с инспектором ДПС
6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить 17 сентября в первой половине дня.
Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.