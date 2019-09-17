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Отчим Кокорина проехался по журналисту

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Отчим Александра Кокорина сбил журналиста, приехавшего встречать футболиста из колонии. Об этом сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел у ворот исправительной колонии №4 в Белгородской области. Кирилл Логинов приехал встречать сына на внедорожнике. Репортеры окружили машину, и водитель резко сдал назад, проехав по ноге зазевавшегося журналиста.

Представителю СМИ пришлось вызывать скорую. Telegram-канал Mash уточняет, что сейчас Логинов общается с инспектором ДПС

6 сентября Алексеевский районный суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Кокорина и Мамаева об условно-досрочном освобождении. Их должны выпустить 17 сентября в первой половине дня.

Футболисты находились в колонии с 4 июля. Спортсмены были осуждены за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го.

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