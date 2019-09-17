Полиция накрыла воровскую сходку в Петербурге

В Санкт-Петербурге сотрудники уголовного розыска задержали около 20 участников воровской сходки, проходившей в баре «Моцарелла». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

По данным издания, два микроавтобуса с бойцами СОБРа Росгвардии и несколько машин с полицейскими припарковались возле заведения на Большом проспекте вечером 16 сентября. Правоохранители вошли в бар и там уложили на пол компанию молодых людей. Вскоре задержанных увезли в управление уголовного розыска.

На сходке воры в законе, уроженцы Азербайджана, принимали авторитетных гостей из Чувашии и Грузии, указывает «Фонтанка.ру». Повод, по которому они собрались, не сообщается.

Правоохранительные органы не предъявляют никаких обвинений задержанным, разгон встречи представителей диаспор носил профилактический характер.

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