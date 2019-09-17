Иран поставил точку в переговорах с США

Верховный руководитель Ирана Али Хаменеи отверг возможность переговоров с США. Об этом сообщает Reuters.

В заявлении отмечается, что все руководство Ирана убеждено, что при максимальном давлении Вашингтона стране не следует вести переговоры ни на каком уровне. По мнению аятоллы, согласие на их проведение докажет успех американской политики.

Ранее президент Ирана Хасан Роухани назвал атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на нефтяные объекты в Саудовской Аравии «самозащитой народа Йемена».

В ночь на 14 сентября на территории национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco произошел пожар. Возгоранию предшествовал взрыв, произошедший в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что за инцидентом стоит Иран. Он призвал мировое сообщество осудить действия иранской стороны и сделать все, чтобы привлечь страну к ответственности.

Ранее в сентябре взявшие на себя ответственность за атаку дронами йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» пригрозили новыми нападениями.

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