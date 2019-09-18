Татьяна Буланова устала жить с бывшим мужем под одной крышей

Российская певица Татьяна Буланова продолжает после развода жить в одной квартире с бывшим мужем, футболистом Владиславом Радимовым, но рассчитывает, что он вскоре переедет. Об этом пишет онлайн-издание StarHit.

По словам Булановой, после развода совместная жизнь с Радимовым стала спокойнее и комфортнее. При этом певица призналась, что устала от соседства с бывшим мужем и надеется, что он съедет. «Очень надеюсь, что через какое-то время будем жить раздельно. Потому что нынешнее положение меня очень не устраивает», — приводит издание слова певицы.

Буланова добавила, что их с Радимовым сын Никита, который ранее собирался стать спортсменом, изменил свое решение после травмы ноги. «На самом деле он уже футболистом быть не хочет. Мечтает научиться играть на синтезаторе», — заявила Буланова.

Татьяна Буланова и Владислав Радимов поженились в 2005 году. Пара развелась в 2016-м, до официального расторжения брака супруги неоднократно ссорились, в том числе из-за измен Радимова. После развода Буланова и Радимов продолжают жить в пятикомнатной петербуржской квартире певицы. Как ранее Буланова сообщала СМИ, каждый из них занимает собственную комнату.

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