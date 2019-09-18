Водопроводчик бесплатно помог 91-летней пенсионерке и прослыл героем

52-летний водопроводчик Джеймс Эндерсон (James Anderson) из Великобритании заявил, что бесплатно помог тысячам малоимущих. Об этом сообщает издание Metro.

Эндерсон, отец пяти детей из города Бернли, графство Ланкашир, каждую зиму бесплатно оказывает услуги водопроводчика малоимущим по всему графству. Он зарабатывает на жизнь при помощи краудфандинга и пожертвований. Свой проект он создал в 2017 году после того, как стал свидетелем плохого обращения коллеги с пожилым клиентом.

Мужчина уже влез в долги на восемь тысяч фунтов (почти 637 тысяч рублей), так как не берет денег с клиентов. Однако британец заявил, что это неважно, потому что он спас жизни многим людям и сделал их счастливее.

Эндерсон прославился в сети с появлением в интернете фотографии чека, по которому он получил 0 фунтов стерлингов за услуги от 91-летней женщины, страдающей острой лейкемией. Комментаторы прозвали его героем.

Водопроводчик планирует расширить свой проект на всю страну. Эндерсон уже общался с другими водопроводчиками, они согласились с ним сотрудничать. Теперь им необходимо найти финансирование.

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