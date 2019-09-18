Россиянка попыталась сделать селфи с пистолетом и случайно выстрелила в себя

В Омске 36-летняя местная жительница ранила себя из травматического пистолета возлюбленного. Она хотела сделать селфи, но вместо кнопки на экране нажала спусковой крючок. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление МВД по региону.

«Женщина, пока ее сожитель вышел в другую комнату, взяла его травматический пистолет и решила сделать селфи с оружием, направив дуло в сторону головы. Но вместо экрана телефона нажала на спусковой крючок», — заявили в ведомстве.

Пострадавшую доставили в больницу с травмами головы, ее жизни ничего не угрожает. Уточняется, что у мужчины изъяли оружие. В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 223 Уголовного кодекса («Незаконное изготовление холодного оружия»).

Ранее сообщалось о жительнице Кирово-Чепецка (Кировская область), которая погибла из-за упавшего к ней в ванну во время купания мобильного телефона. Уточняется, что телефон девушки находился на зарядке. Она погибла на месте, ее тело обнаружили родители.

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