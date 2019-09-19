Блогерша проснулась от головной боли и узнала о смертельном заболевании

YouTube-блогерша из британского Норфолка 49-летняя Саманта Ласт (Samantha Last) узнала, что ей осталось жить около месяца из-за рака мозга. В видеоролике она рассказала, что в настоящее время не существует лечения, способного спасти ее.

Ласт, мать четверых детей, пошла к врачу после того, как проснулась от сильной головной боли. От специалиста она узнала, что у нее редкий тип рака мозга, который смертелен для человека. По словам женщины, до этого у нее были инфекции уха. Она пояснила, что ее состояние сильно ухудшилось за последнее время.

«Лучше не станет. И именно с этим я пытаюсь смириться сейчас. Я не могу этого больше скрывать», — отметила Ласт. В своем видео она попрощалась с поклонниками, уточнив, что это ее последний ролик. В комментариях люди поддержали женщину, выразив ей соболезнования и поблагодарили ее за канал. В своих видео Ласт делала обзоры косметики.

51-летний супруг блогерши Дэвид Ласт (David Last) рассказал The Sun, что жена проснулась от ужасной боли, которую не могли притупить даже обезболивающие. По словам мужчины, он остался дома на следующий день, а затем они вместе обратились в больницу. Из-за болезни у Ласт ухудшились зрение и речь.

В июле известная блогерша и бывшая королева красоты Дияна Милойкович (Dijana Milojkovic) скончалась после шестилетней борьбы с раком. 33-летняя женщина из Сербии вела аккаунт в Instagram, где рассказывала о жизни с тяжелой болезнью.

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