Кровь женщины посинела из-за лекарства от зубной боли

Жительница американского штата Род-Айленд пожаловалась на то, что ее кровь приобрела глубокий синий цвет после употребления препарата от зубной боли. Об этом сообщает сайт NBC News.

25-летняя женщина приняла безрецептурное обезболивающее, чтобы избавиться от зубной боли. На следующее утро она почувствовала себя плохо и обратилась в отделение неотложной помощи.

Кожа пациентки имела синеватый оттенок. Уровень кислорода в крови женщины оказался 88 процентов, в то время как нормальный показатель близок к 100 процентам. У пациентки взяли анализ крови из вен и артерий, и она оказалась темно-синего цвета.

Врач Отис Уоррен (Otis Warren) диагностировал у пациентки метгемоглобинемию — состояние, при котором железо в крови меняет форму и не может связывать кислород, чтобы разносить его по организму. Это значит, что тело испытывает нехватку кислорода, даже если у человека нет проблем с дыханием.

Повторное измерение уровня кислорода в крови женщины показало, что этот показатель снизился до 67 процентов. Как оказалось, принятое пациенткой средство для лечения зубной боли содержало бензокаин, один из побочных эффектов которого — метгемоглобинемия.

Женщине внутривенно ввели препарат под названием «метиленовый синий», и уже через несколько минут она сообщила, что чувствует себя лучше. Тогда ей поставили еще один укол и оставили на ночь в больнице. На следующее утро пациентку отпустили домой и направили к стоматологу.

Бензокаин не единственный препарат, который может вызывать метгемоглобинемию. Исследователи до сих пор не знают, почему возникает подобный эффект. Метгемоглобинемия может появиться и при низких, и при высоких дозах препарата, и может случиться, даже если раньше препарат не вызывал у человека такой реакции.

В начале апреля сообщалось, что врачи прописали Лауре Барнетт (Laura Barnett) из Лондона гормональные кремы от экземы. Спустя полтора года британка прекратила использование лекарств, поскольку «они перестали помогать». После этого тело Барнетт покраснело, начало шелушиться и зудеть.

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