Власти Подмосковья отчитались о работе центров «Мой бизнес»

Более двух тысяч представителей малого и среднего бизнеса обратились в центры поддержки «Мой бизнес» за лето, рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в четверг, 19 сентября.

По его словам. всего было оказано 1745 консультаций. «Большинство предпринимателей нуждались в разъяснениях о существующих мерах господдержки», — рассказал Хромов.

Также бизнесмены просили содействия в открытии нового дела и помощи в подборе помещения или земельного участка, добавил он.

Проект «Мой бизнес» был инициирован губернатором Андреем Воробьевым в марте. В центрах можно получить комплекс услуг, к примеру, подобрать помещение для офиса, подать документы, получить консультацию юриста.

Ранее глава региона неоднократно заявлял, что устойчивое экономическое развитие возможно лишь в условиях развитого института предпринимательства. По его словам, профильные ведомства разрабатывают эффективные меры поддержки начинающих бизнесменов.