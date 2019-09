Опубликовавшим подлинные видео с НЛО оказался бывший лидер Blink-182

Три видеозаписи с неопознанными летающими объектами, подлинность которых была подтверждена ВМС США, опубликовала организация To the Stars Academy of Arts and Sciences, которой руководит бывший фронтмен группы Blink-182 Том Делонг. Об этом сообщает NBC Chicago.

В своем Twitter-аккаунте артист опубликовал серию ссылок на соответствующие новости от зарубежных СМИ, а также репостнул гневное сообщение одного из фанатов, который раскритиковал людей, высмеивавших Делонга «за его охоту на НЛО». «Вы называли его сумасшедшим, что он вообще с катушек слетел и все такое. А теперь гляньте-ка, ВМС его заметили», — говорится в твите.

18 сентября ВМС США подтвердили подлинность трех видео, на которых запечатлены НЛО. Военные определили феномены как неопознанные воздушные явления. Они не идентифицирует их как корабли инопланетян.

В декабре 2017 года Делонг заявил в соцсетях, что «скоро будет принимать извинения» от критиков, которые высмеивали его за поиски инопланетян.

