Российский пилот перебрал с алкоголем и оказался в полиции

Российский пилот авиакомпании Azur Air не смог выполнить внезапно назначенный рейс из-за большого количества выпитого алкоголя и оказался в полиции. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на запись телефонного разговора между командиром воздушного судна и диспетчером.

Согласно информации издания, выполнение рейса из Тюмени в Сургут Александру Слободчикову неожиданно назначили в его выходной день. Мужчина был сильно пьян, но все же согласился выполнить работу.

Когда командир воздушного судна оказался в самолете, он понял, что не сможет лететь и связался с диспетчером, чтобы потребовать перенести смену на утро.

После этого сотрудникам правоохранительных органов пришлось снять пилота с рейса и отправить его в камеру. Его поступок рассматривается как мелкое хулиганство, и сейчас Слободчикову грозит временное отстранение от полетов.

UPD: Позже представители авиакомпании Azur Air связались с редакцией «Ленты.ру» и предоставили официальный комментарий об инциденте.

«Появившаяся в СМИ информация, связанная с пилотом авиакомпании Слободчиковым, интрепретирована неверно и не может считаться полностью достоверной. Авиакомпания Azur Air не выполняет рейсов по внутренним воздушным линиям, в том числе по маршруту Тюмень — Сургут. Речь идет о снятии пассажира с рейса другой авиакомпании. По стечению обстоятельств этот пассажир является пилотом. Из Тюмени в Сургут Слободчиков 2 сентября вылетал пассажиром на рейсе сторонней авиакомпании, где и произошло его снятие с рейса», — говорится в заявлении компании.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



