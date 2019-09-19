Люди рассказали о самых впечатляющих «пасхалках» Google

Пользователи Twitter вспомнили о самых известных «пасхалках» в Google и поделились ими с другими юзерами. Тред на такую тему был запущен аккаунтом Quite Interesting и набрал 6,4 тысячи лайков и ретвитов.

«Если вы напишете в Google слово askew (с английского переводится как "кривой" — прим. «Ленты.ру»), страница наклонится», — написали авторы Quite Interesting.

Юзер Andrew также предложил юзерам написать в поисковике Wizard of Oz (американский музыкальный фильм-сказка 1939 года «Волшебник страны Оз» — прим. «Ленты.ру»), а затем нажать на изображение красных туфель, появляющееся справа. В этом случае туфли стучат друг о друга три раза, а страница переворачивается и меняет цвет. Затем на ней появляется торнадо, на которое также можно щелкнуть и вернуть страницу в прежнее положение.

Пользователь Repton вспомнил, что разработчики Google создали подобную «пасхалку», связанную с персонажем вселенной комиксов Marvel Таносом. Если ввести его имя в поисковик, а затем нажать на изображение его перчатки, начнет играть музыка, а половина ссылок исчезнет.

Commander Dejan посоветовал другим юзерам ввести фразу do a barrel roll, в переводе с английского означающую «сделать бочку». В этом случае страница перевернется. Stephen рассказала, что если ввести в Google слово «рекурсия», поисковая система еще раз переспросит, что вы имели в виду.

В феврале нью-йоркская публичная библиотека опубликовала вопросы о жизни, которые люди задавали до распространения интернета и Google. Выяснилось, что многие звонили в библиотеку с целью задать вопросы о религии.

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