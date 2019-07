В официальную рекламу Google просочилась русская брань

В официальной рекламе Google обнаружили транслит нецензурных выражений из русского языка. На это обратил внимание «Двач».

В ролике «Представь себя в Google» (See yourself at Google) одна из сотрудниц садится за ноутбук. В следующем кадре показан экран, на котором в строчках кода есть русские слова латинскими буквами.

На 33-й строке в коде транслитом написано govno jopa barebuh suka, а на 36-е строке — pidar gopa. Судя по монтажной склейке, данные слова на клавиатуре вводит не та же девушка, которую показывают за ноутбуком.

Реклама была опубликована 26 июня на YouTube-канале компании. Пока в Google никак не отреагировали на такую находку в их ролике.

Ранее участник южнокорейской музыкальной группы BTS Пак Чи Мин подвергся критике в сети после того, как позировал на фото в свитере с нецензурной надписью на русском языке на груди.

