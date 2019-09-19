Данные россиянина оказались на сайте для геев после ссоры с полицейскими

Житель города Чайковский Пермского края Ринат Черемных заподозрил в мести местных сотрудников ГИБДД, которые, предположительно, опубликовали его данные на сайте для гей-знакомств, пишет 59.ru.

По словам мужчины, в сентябре полицейские остановили его на трассе для проверки документов. В этот момент его жена достала плачущего ребенка из детского кресла, и инспекторы составили протокол о том, что малыша перевозят без удерживающего средства. Пока они оформляли документы, Черемных снял на видео, как наряд ГИБДД нарушает правила и поворачивает под запрещающий знак без проблесковых маячков. В кадр попал момент, как полицейские выписывают протокол сами себе. Этот ролик был опубликован в паблике «Подслушано Чайковский» во «ВКонтакте».

После публикации видео сестра одного из сотрудников ГИБДД начала оскорблять его автора и называла его трансгендером. По словам Черемных, она выложила его личные данные в сеть. Позже ему позвонил неизвестный, который сказал, что нашел его номер на сайте для гомосексуалов. Мужчина предположил, что номер телефона полицейские взяли из протокола, потому что эта сим-карта зарегистрирована не на Черемных, а значит, по базам операторов его номер не найти.

В управлении МВД по Пермскому краю изданию обещали провести проверку.

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