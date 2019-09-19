Японцы засомневались в подлинности переданных Россией останков пленных

Переданные Россией останки японских солдат, погибших во время Второй мировой войны, могут принадлежать не им. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo.

Как сообщил источник агентства, проводившие проверку специалисты пытались обратить на ошибку внимание Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Однако ведомство решило не публиковать эту информацию официально, а также не сообщило о возможной ошибке российской стороне.

Обсуждение принадлежности останков началось еще в 2018 году. Тогда журналисты японского общественного телевидения провели расследование, в результате которого якобы выяснили, что большинство вывезенных в 2014 году из Забайкальского края останков 70 человек принадлежит не японцам.

СССР разоружил и принял около 600 тысяч японских военных после капитуляции Токио во Второй мировой войне. Их направили в лагеря на территории Советского Союза и Монголии, где позже умерли примерно 55 тысяч человек.

15 августа 1945 года император Хирохито выступил с радиообращением о безоговорочной капитуляции японских вооруженных сил, провозгласив тем самым завершение Второй мировой войны. Формальная капитуляция Японии была подписана 2 сентября 1945 года.

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