В российской поликлинике появились талоны «просто спросить»

В одной из поликлиник Калининградской области появились талоны с пунктом «просто спросить». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

По информации агентства, с момента появления опции ей уже воспользовались более 500 пациентов. После получения такого талона они подходят к окну старшего регистратора и задают интересующие их вопросы.

Уточняется, что чаще всего россияне узнают, как получить направление в областную больницу, как попасть на прием, где сделать прививку и в какие часы принимает тот или иной специалист.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что опция «просто спросить» есть и в других российских поликлиниках.

В октябре 2016 года в Екатеринбурге пациентам при записи к врачу выдавали листок с молитвами и заповедями. После обращения пациента администрация больницы провела проверку. «Мы нашли этого регистратора. Девушка оказалась глубоко верующей. Мы попросили ее написать объяснительную», — объяснили в пресс-службе медучреждения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru