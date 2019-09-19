Россияне назвали лучшую мотивацию для работы

Большинство россиян (около 73 процентов) считают, что премии и бонусы — лучшая мотивация для работы. Это следует из результатов опроса Аналитического центра НАФИ, с которыми ознакомился ТАСС.

Для 56 процентов россиян лучшей мотивацией стала 13-я зарплата, для 41 процента — социальный пакет, а для 25 процентов — дополнительные отгулы и выходные. 15 процентов опрошенных назвали желаемым поощрением ценные подарки, а 14 процентов — обучение работодателем.

При этом работодатели чаще всего используют для мотивации работников премии и бонусы — так поступают 52 процента. 27 процентов указали на распространенность соцпакета, а 21 процент — корпоративные мероприятия. Еще 15 процентов указали дополнительные отгулы и выходные, а 14 процентов — 13-ю зарплату.

В социальный пакет 26 процентов опрошенных входит полис дополнительного медицинского страхования, реже — оплата питания (14 процентов), оплата проезда (11 процентов), мобильной связи (11 процентов) и обучения (10 процентов), льготные путевки для сотрудников и их детей (10 процентов). Еще 8 процентов заявили, что в их соцпакет входит предоставление работодателем кредита (8 процентов), оплата жилья (4 процента) и транспорта (4 процента), а также абонементы в бассейн и фитнес-центр (3 процента). Больше всего россияне хотели бы видеть в соцпакете льготные путевки (47 процентов) и ДМС (45 процентов).

Ранее россиянам посоветовали возвращаться из отпуска на работу в середине недели. Это нужно для того, чтобы оставалось меньше рабочих дней до выходных. Россиянам также посоветовали не относить отпуск к главным событиям года, поскольку это может привести к разочарованию.

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