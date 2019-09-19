Мужчина нарядился священником и проехал две тысячи километров на самокате

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Переодетый в священника мужчина проехал более двух тысяч километров на электросамокате. Видео публикует портал Readovka.

Сначала незнакомца в черной рясе заметили в Ростове. После этого он пересек всю Белоруссию и добрался до Бреста. Во время своего путешествия он проезжал Минск, где, по информации ресурса, «нарушил все возможные правила дорожного движения» и скрылся.

Госавтоинспекция до сих пор не смогла поймать нарушителя. Смоленская епархия сообщила, что он не является священнослужителем.

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