В российском детском саду объяснились за ужин из соли

Воспитанников челябинского детского сада №293 не кормили солью, ужин из шести граммов чистой соли в меню появился из-за сбоя в программе. Об этом РИА Новости рассказала сотрудница учреждения.

По ее словам, в тот день в детсаду вообще не было ужина, потому что не работало электричество. Родителей предупредили об этом, и ребят забирали раньше. Собеседница агентства указала, что в подобных ситуациях меню пропущенного приема пищи можно не указывать, но система сама автоматически добавила строку про соль — шесть ее граммов вбиты в настройки программы в качестве норматива на день.

Ранее в группе «Типичный Челябинск» во «ВКонтакте» появился пост о том, что в детском саду №293 детям на ужин дали только шесть граммов соли. В подтверждение этого автор публикации приложил фотографию меню за 18 сентября.

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