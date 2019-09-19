Мать разрешила дочери ходить топлес в бассейн и была обругана

Пользовательницы форума для матерей Mumsnet обругали анонимную родительницу, которая призналась, что разрешает семилетней дочери ходить в бассейн топлес. Об этом сообщает Mirror.

Неизвестная женщина опубликовала пост, в котором призналась, что позволяет своей худой дочери не надевать верх бикини во время походов в бассейн в детском клубе, и однажды сотрудник центра сделал ей за это замечание. «Он [сотрудник] сказал, что в следующий раз она обязана надеть топ. Мне кажется, это странно. Я была разочарована, а вы что думаете?» — поделилась опытом родительница.

Однако вместо поддержки женщина столкнулась с агрессивной критикой на форуме от других матерей. «Я вообще считаю странным, что у твоей семилетней дочери есть бикини. Может, стоит купить ей подходящий купальный костюм?» — негодовала одна женщина. «А почему вы не дали ей обе части купальника? Мне кажется, в ее возрасте многие девочки хотели бы прикрыться», — удивлялась другая пользовательница. «Твоей дочери всего семь лет! Какого черта ты купила ей бикини, а не слитный купальный костюм?» — возмущалась еще одна комментаторша.

В январе британка раскритиковала людей, которые чихают в общественных местах. В своем агрессивном посте на форуме для родителей Mumsnet она потребовала, чтобы все люди сдерживали эту физиологическую потребность. В своей публикации молодая мать заявила, что чихающие — это ее больная тема.

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