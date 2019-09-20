Huawei представила смартфон с четырьмя камерами и без Google

Китайская компания Huawei представила смартфоны из флагманской линейки Mate 30 и Mate 30 Pro на операционной системе Android, но без лицензионных приложений Google. Об этом сообщает Bloomberg.

Во время презентации генеральный директор Huawei Consumer Group Ричард Ю заявил, что смартфон стал «технологическим прорывом с непревзойденной новой системой камер».

Отвечая на вопрос касательно сервисов Google, Ю рассказал, что, несмотря на запрет для американского IT-гиганта со стороны властей США сотрудничать с Huawei, покупатели могут самостоятельно загружать некоторые приложения Google или пользоваться доступными веб-версиями приложений. «Мы пытаемся сделать все для потребителей, но нам нужно время, чтобы решить эту проблему, — сказал он. — Потребитель может пойти на компромисс. Это баланс».

Mate 30 и Mate 30 Pro работают на процессоре Kirin 990 с поддержкой сетей 5G. На обоих смартфонах установлены камеры Leica: у Mate 30 три камеры, у Mate 30 Pro четыре — дополнительно установлен объектив с сенсором глубины резкости для добавления размытия фона.

В Европе стоимость Mate 30 будет начинаться с 799 евро, Mate 30 Pro без поддержки 5G — с 1099 евро, а с поддержкой — с 1199 евро.

В мае США внесли Huawei в черный список. Вашингтон заподозрил компанию в воровстве технологий, работе на китайские власти и шпионаже. Наложенные санкции закрывают для производителя доступ к американским компонентам и технологиям. Тем не менее компании уже дважды предоставляли отсрочку. В США объясняют такую ситуацию заботой о собственных компаниях, которым нужно время, чтобы отказаться от использования оборудования Huawei.

Китайская корпорация, в свою очередь, обвинила власти США в кибератаках на свою внутреннюю сеть, угрозах и запугивании бывших и нынешних сотрудников Huawei, которые иногда завершаются арестами, давлении на коммерческих партнеров, а также других помехах, мешающих нормальной деловой активности. Речь идет о задержках в выдаче виз и медленном оформлении грузов.

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