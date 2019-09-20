Российские инвалиды оказались без доступа к жизненно важным лекарствам

Российские инвалиды не получают необходимых им лекарств из-за недочетов в нормативно-правовой базе, в результате у них начинается обострение болезни и ухудшение состояния. Об этом говорится в отчете Счетной палаты о проверке эффективности работы медико-социальной экспертизы (МСЭ) в стране, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В документе сказано, что часто людям с инвалидностью приходится неоднократно доказывать свой статус, чтобы получить препараты. Например, при ревматоидном артрите требуется пожизненная терапия, но когда больной входит в ремиссию, с него снимают инвалидность, и бесплатно он получает медикаменты уже не современного типа, а из другого, старого списка за 2002 год. В итоге у человека начинается обострение, он становится инвалидом в более тяжелой стадии.

«Вследствие ненадлежащего контроля за организацией деятельности учреждений МСЭ выявлены риски нарушения прав граждан на получение доступной и качественной услуги», — говорится в отчете. Например, некоторые бюро медико-социальной экспертизы не приспособлены для малоподвижных граждан, другие не имеют лицензии на оказание медицинских услуг.

По данным проверки Счетной палаты, закупленное дорогостоящее диагностическое оборудование для бюро, которое позволяет получать более точные данные о здоровье пациента, редко или вообще не используется. В некоторых районах люди с инвалидностью не имеют доступа к таким приборам. Аудиторы делают вывод, что покупка такого оборудования неэффективна.

Еще один пробел в системе — Минтруд не установил отдельные критерии для установления инвалидности у детей, в результате детская специфика не учитывается, к несовершеннолетним применяются критерии, как к взрослым.

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