Раскрыты детали реформы обеспечения россиян лекарствами

В ходе реформы лекарственного обеспечения россиян, которую готовит Минздрав, и в результате которой лекарства должны стать бесплатными для всех пациентов больниц, в России может быть установлена стоимость «года сохраненной качественной жизни». Она составит от одного миллиона рублей в случае лечения обычных заболеваний до 22 миллионов в случае редких болезней, рассказал в интервью «Ленте.ру» идеолог проекта, гендиректор «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский.

Сейчас в России бесплатные лекарства положены только льготникам, а также тем, кто проходит лечение в условиях стационара. В результате реформы (о которой, как писала 17 сентября «Российская газета», рассказывала министр здравоохранения Вероника Скворцова), получать бесплатные препараты смогут и те, кто лечится дома. Это будет стоить порядка триллиона рублей и может потребовать ряда изменений в системе лекарственного обеспечения, в том числе и введение максимального порога объема государственной помощи.

По словам Омельяновского, стоимость «года сохраненной качественной жизни» — это то, сколько денег максимум может потратить государство на лекарства для одного больного. Подобная практика (QALY — quality-adjusted life years) признана эталонной во всем мире. «Мы провели исследование по международным методикам и сделали предварительные расчеты этих порогов, которые будем предлагать Минздраву России. Для обычных заболеваний — 1-1,2 миллиона рублей, для онкологических — 6-7 миллионов рублей и для орфанных, то есть редких, — 20-22 миллиона рублей», — сказал собеседник «Ленты.ру».

Он отметил, что предельный порог не будет высчитываться только из продолжительности жизни пациентов в случае приема лекарств. «Если человек выжил, но остался инвалидом — это хуже, чем если он выжил и ведет активный образ жизни. Если мы будем оценивать количество сохраненных лет — мы не сможем учесть качество жизни пациента, — отметил Омельяновский. — Чем больше эффект, тем меньше будет стоить сохраненный год качественной жизни».

«Я думаю, что в ближайшие 2-3 года мы к этому придем, — уверен собеседник "Ленты.ру". — Технически все готово. Тут дело в ментальности населения — общество нужно к этому готовить».

Омельяновский рассказал, что специалисты центра пересчитали затраты на один год качественной жизни для некоторых противоопухолевых препаратов, входящих в список ЖНВЛП (жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов), которые обойдутся примерно в 20 миллионов рублей. «Преимущество препарата по сравнению с другими — дополнительные три-четыре месяца качественной жизни, за которые государство тратит миллионы. Для конкретного пациента это время очень важно. Но мы не можем исходить из интересов одного больного, когда говорим о построении системы и справедливом распределении», — сказал он. При этом, отметил Омельяновский, в Великобритании, которая «по многим параметрам является ориентиром для развития систем здравоохранения в мире», нет разделения на лекарства по патологиям, а есть общий порог готовности платить, и он составляет только 20-25 тысяч фунтов за год качественной жизни (около двух миллионов рублей).

17 сентября глава Минздрава Вероника Скворцова рассказала, что министерство готовит предложения по новой системе лекарственного обеспечения, которая может вступить в силу в 2022 году. Она отметила, что у специалистов Минздрава есть два года «на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения».

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