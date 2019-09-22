В правительстве рассказали о работе над проектом бесплатной выдачи лекарств

Российские пациенты смогут бесплатно или со значительной скидкой получать жизненно необходимые лекарства, назначенные врачом. Об этом заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова, передает «Российская газета».

По ее словам, Минздрав готовит законопроект о новой системе лекарственного обеспечения, которая может заработать уже в 2022 году. «Нам дано два года на то, чтобы мы просчитали и представили единую цифровую систему амбулаторного лекарственного обеспечения», — сказала Скворцова.

В настоящий момент бесплатные лекарства положены только льготникам, а также тем, кто проходит лечение в условиях стационара. Предполагается, что новая система позволит претендовать на жизненно важные лекарства всем, кто в них нуждается.

Ранее гендиректор «Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России Виталий Омельяновский раскрыл детали новой системы. По его оценкам, реформа будет стоить порядка триллиона рублей и может потребовать ряда изменений в системе лекарственного обеспечения, в том числе и введение максимального порога объема государственной помощи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!