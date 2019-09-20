Поддержавшая Устинова актриса покинула театр

Стало известно об увольнении актрисы пермского академического «Театра-Театра» Дарьи Егоровой, которая выступила в поддержку артиста Павла Устинова, приговоренного к 3,5 года лишения свободы из-за вывихнутого при его задержании плеча росгвардейца. Информация об уходе из театра появилась в ее Facebook-аккаунте.

«Написала заявление по собственному желанию. Последний рабочий день 24 сентября. Ищу работу», — написала Егорова.

19 сентября она рассказала, как художественный руководитель театра Борис Мильграм пригрозил уволить ее из-за того, что после спектакля она высказала слова поддержки в адрес Устинова. Кроме того, актриса сообщила, что на нее наорал и режиссер постановки. Ее также обвинили в том, что она пошла на подобный шаг, чтобы привлечь к себе внимание.

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Мильграм в ответ на это утверждал, что не будет увольнять Егорову, однако заявил, что артистка «нарушила человеческую этику, не договорившись со своими партнерами, не поставив в известность своего режиссера, не учтя настроение публики, аплодирующей премьере». Он пообещал сделать ей выговор.

23-летнего актера Павла Устинова приговорили к 3,5 года колонии за то, что в ходе задержания на несогласованной акции 3 августа он якобы вывихнул росгвардейцу плечо. В его поддержку уже выступили десятки актеров, режиссеров, худруков и других знаменитостей. 20 сентября Устинова выпустили из СИЗО.

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