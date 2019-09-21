«Манчестер Сити» забил пять мячей за 18 минут и вернулся на второе место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле разгромил «Уотфорд» в матче шестого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в субботу, 21 сентября, и завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев. Уже к 18-й минуте «горожане» забили в ворота соперника пять мячей. Голами отметились Давид Силва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Бернарду Силва и Николас Отаменди.

Во второй половине игры еще два мяча на свой счет записал Бернарду Силва, голом также отметился Кевин де Брейне.

После шести туров «Манчестер Сити» имеет в активе 13 очков и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Уотфорд» с двумя набранными баллами находится на последнем месте в чемпионате.

В следующем туре 28 сентября «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Эвертоном». «Уотфорд» в тот же день на чужом поле встретится с «Вулверхэмптоном».

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