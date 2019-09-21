Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе

Немецкий журналист Доминик Клаус нашел 13 отличий между жизнью в России и Европе. Его статья опубликована на портале Ostexperte.de.

Журналист отметил, что в отличие от Европы, в Москве не все знают английский язык. По его словам, для общения с прохожими, продавцами, кондукторами и таксистами иностранцу жизненно необходимо говорить по-русски, иначе он не сможет попросить помощи в общественных местах.

Клаус заметил несколько отличительных особенностей московского метро. Его удивило, что в столичной поздемке чисто, поезда ходят почти бесшумно а люди в вагонах в основном читают книги.

Журналист был приятно удивлен быстрым интернетом, который доступен даже в метро и парках. По его словам, он смог выйти в сеть даже в высокогорной кавказской деревне, тогда как в Европе за пределами крупных городов интернет работает не очень хорошо.

Репортер рассказал об очередях, которые, по его словам, намного больше, чем в европейских городах. Он был поражен тем, что россияне могут стоять в очереди несколько часов ради того, чтобы попасть в музей. «Стоять полчаса на морозе ради искусства? Нормально!» — пишет он.

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Клаус описал работу платежных систем в России. Он отметил, что в стране почти не используются наличные деньги, а любую покупку можно оплатить картой или телефоном. Также репортера удивило, что большинство россиян получают зарплату дважды в месяц.

Журналист расстроился из-за того, что в России редко встречается вкусный сыр. Он предположил, что это связано с политикой импортозамещения и запретом на ввоз ряда европейских товаров.

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