67-летний российский турист погиб на Кипре

67-летний российский турист погиб во время купания на кипрском курорте Протарас. Об этом сообщает издание In-Cyprus.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 сентября. Мужчина без сознания был обнаружен в море неподалеку от пляжа. Спасатели вытащили его на берег, после чего его доставили в госпиталь Протараса, где была констатирована смерть.

В тот же день на другом курорте острова в Айя-Напе утонул 80-летний турист из Австрии.

Ранее в сентябре в бассейне одного из домов на Кипре утонул 2,5-летний ребенок, уроженец России. В бессознательном состоянии мальчика доставили в больницу, но врачи оказались бессильны.

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