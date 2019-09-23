Европа задумалась об ударе по российским удобрениям

Евросоюз начал изучать вопрос о продлении антидемпинговых пошлин на аммиачную селитру (используется в качестве азотного удобрения) из России на пять лет. Об этом пишет Bloomberg.

Заградительные тарифы в размере 32,71 евро за тонну аммиачной селитры должны истечь в среду, 25 сентября. Они были направлены против таких российских экспортеров, как ПАО «Акрон», и призваны защитить европейских поставщиков (например, компанию Zaklady Azotowe Pulawy) от чрезмерно дешевой российской продукции.

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Теперь же европейские власти планируют изучить вопрос, приведет ли отмена пошлин к тому, что российские компании вновь будут демпинговать европейские цены. Процесс может длиться до 15 месяцев, в течение которых тарифы продолжат действовать.

Пошлины на ввоз аммиачной селитры из России действуют в Европе с 1995 года и за это время неоднократно продлевались. В 2002 году максимальная ставка была установлена на уровне 47,07 евро за тонну. В последний раз тарифы продлевались на пять лет в 2014 году. В ноябре 2018-го ЕС после обращения европейских фермеров снизил максимальную ставку до 32,71 евро.

Европейские производители утверждали, что за годы заградительных пошлин ситуация на рынке изменилась, европейским игрокам удалось консолидироваться, а затраты на природный газ, являющийся основным сырьем для производства аммиачной селитры, существенно снизились. В связи с этим антидемпинговые пошлины уже неактуальны.

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