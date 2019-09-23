В Киеве загорелись девять заполненных бензовозов

В Киеве на автостоянке загорелись девять цистерн с топливом. Об этом сообщает МЧС Украины.

Сейчас огонь уже потушен, жертв и пострадавших нет. С возгоранием боролись 90 спасателей, 18 единиц техники и два пожарных поезда.

Дополнительная опасность заключалась в том, что топливо растеклось по площади в 500 квадратных метров. К тому же, рядом с очагом возгорания находились шесть железнодорожных цистерн с нефтепродуктами, их удалось отогнать на безопасное расстояние с помощью маневрового локомотива.

18 августа в результате пожара в одесском отеле погибли восемь человек, еще 10 пострадали. Огонь, распространившийся на площади в тысячу квадратных метров, удалось ликвидировать лишь через три часа. Позднее выяснилось, что пожар начался в прачечной гостиницы.

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